L' attacco all' Iran ha messo fuori gioco le centrifughe dei siti nucleari

L’attacco all’Iran ha neutralizzato le centrifughe nei siti nucleari, segnando un punto di svolta nella strategia militare internazionale. Donald Trump, in una conferenza stampa memorabile, ha difeso con veemenza l’operazione, elogiando i generali e criticando aspramente i giornalisti per aver diffuso un report riservato sulla sua efficacia. Una scena che ha catturato l’attenzione globale, dimostrando come la politica e la comunicazione si intreccino in tempi di tensione internazionale.

Mai visto una conferenza stampa tanto battagliera, ha scritto su Truth Donald Trump, elogiando il capo del Pentagono, Pete Hegseth, e il generale Dan Caine, che per un’oretta hanno maltrattato i giornalisti che avevano fatto trapelare un report d’intelligence riservato sulla poca efficacia del bombardamento americano ai siti nucleari iraniani: non siete capaci di dire che è stata un’operazione militare straordinaria, ha detto Hegseth, non siete capaci di dire che Trump ha fatto bene a colpire l’origine della minaccia più grave del mondo, non siete patriottici. Urli a parte (Hegseth ha alzato la voce), i due esponenti dell’Amministrazione Trump hanno spiegato che le bombe sganciate dai bombardieri americani su Fordo, Natanz e Isfahan sono talmente potenti e sofisticate che non possono che aver fatto danni enormi al programma atomico iraniano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'attacco all'Iran ha messo fuori gioco le centrifughe dei siti nucleari

In questa notizia si parla di: siti - nucleari - attacco - iran

Putin: «L'Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a colloqui con Zelensky» - In un contesto internazionale in rapido mutamento, Putin sottolinea che l'Iran non ha richiesto il nostro aiuto militare e che i loro siti nucleari sotterranei sono operativi.

Gli Stati Uniti hanno sganciato 14 bombe anti-bunker su due siti nucleari in Iran. Cosa sappiamo in merito all’attacco? E quali sono le caratteristiche di queste armi? Vai su Facebook

Translate postGiornata segnata dalla pesante escalation del conflitto fra #Iran e #Israele. #Teheran risponde all'attacco degli #StatiUniti ai siti nucleari iraniani, lanciando 10 missili verso le basi #Usa in #Qatar. Duro colpo inferto da #TelAviv ai simboli del regi Vai su X

Khamenei in un video: Schiaffo agli Usa, Trump: Iran non ha spostato il nucleare dai siti - a Russia intende continuare a cooperare con Teheran nel settore nucleare pacifico; Cnn: raid Usa hanno ritardato il nucleare dell’Iran solo di mesi. La Casa Bianca smentisce. Nyt: per 007 uranio in siti segreti; Distrutti o no? I siti nucleari in Iran e la guerra di Trump a Cnn e Nyt.

Attacchi Usa in Iran, il direttore della Cia riferisce "gravi danni" ai siti nucleari iraniani - L'amministrazione di Donald Trump ha citato "nuove informazioni" della Cia a sostegno dell'affermazione iniziale secondo cui gli attacchi statunitensi all'Iran hanno avuto successo View on euronews ... Come scrive msn.com

Usa, Hegseth alla stampa: «Siete voi a volere che gli attacchi contro l'Iran non siano andati a buon fine» - L'odio per Donald Trump «è nel vostro Dna», ha detto il capo del Pentagono, ribadendo il successo dei bombardamenti ... Si legge su msn.com