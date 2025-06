L' attacco all' assessore neomamma che da 5 mesi non va in consiglio comunale | Non sono una fattrice

L’assenza prolungata di Carolina Minotti dall’aula consiliare di Lissone ha acceso un vivace dibattito tra cittadini e politica. Assessore con deleghe fondamentali in ambiti chiave come istruzione, cultura e pari opportunità, la sua lunga assenza solleva molte domande sulla trasparenza e l’impegno delle istituzioni. Ma cosa si nasconde dietro questa latitanza? Scopriamolo insieme, analizzando i possibili motivi e le ripercussioni di questa vicenda.

Da cinque mesi lontano dall’aula del consiglio comunale: a Lissone scoppia la polemica. Al centro della vicenda Carolina Minotti, assessore con deleghe all’istruzione, agli asili nido, alla formazione professionale, all'alternanza scuola-lavoro, alla cultura e alla pari opportunità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

