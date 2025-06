L’attacco agli impianti nucleari iraniani scuote Pechino Ecco perché

L’attacco agli impianti nucleari iraniani ha scuotuto Pechino, rivelando le sue delicate scelte diplomatiche in un contesto di tensione globale. Dopo aver condannato l’azione statunitense, la Cina si confronta con una posizione strategica complessa, riaffermando il suo ruolo chiave nella geopolitica internazionale. Ma quale sarà il passo successivo di Pechino? Scopriamolo insieme, analizzando le sfumature di questa intricata crisi diplomatica.

Diplomaticamente parlando, c’erano pochi dubbi su quali posizioni avrebbe assunto Pechino rispetto alla recente crisi deflagrata in Iran. Dopo aver condannato l’attacco statunitense all’Iran nelle ore immediatamente successive alla sua conduzione, Zhongnanhai ha ribadito la sua linea in occasione di un meeting dei ministri della Difesa della Shangai Cooperation Organisation (organizzazione multilaterale che dal 2023 annovera anche l’Iran tra i suoi membri) tenutosi a Qingdao tra mercoledì 26 e giovedì 27 giugno. I ministri riuniti in questo contesto sono stati invitati a visitare la nave “Kaifeng”, un cacciatorpediniere classe Type 052D “Luyang-III”, accolti dal plenipotenziario della difesa cinese Dong Jun. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’attacco agli impianti nucleari iraniani scuote Pechino. Ecco perché

