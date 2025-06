L’Athletic Club attacca il Barcellona! La denuncia a LaLiga per presunti dubbi sul fair play finanziario per Nico Williams

L’Athletic Club sorprende il mondo del calcio con una denuncia che scuote le fondamenta della Liga. Accusando il Barcellona di potenziali irregolarità nel rispetto del fair play finanziario, i baschi puntano i riflettori su un possibile squilibrio tra regole e operazioni di mercato. La questione, che coinvolge anche Nico Williams, si prepara a scuotere gli equilibri del campionato. Ma cosa succederà ora?

L'Athletic Club ha reso noto di aver incontrato ufficialmente LaLiga a Madrid per discutere il rispetto delle norme sul fair play finanziario, sollevando dubbi sulla possibilità del Barcellona di registrare nuovi giocatori. Alla riunione ha partecipato .

