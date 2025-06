Laterina Pergine Valdarno | un nuovo totem per accedere ai servizi dell’azienda sanitaria

A Ponticino, nel cuore di Laterina Pergine Valdarno, nasce un innovativo totem per facilitare l'accesso ai servizi sanitari dell'azienda USL. Questa nuova postazione, situata in piazza Benvenuto Monnanni, rappresenta un passo avanti nella semplificazione delle pratiche amministrative e sanitarie per i cittadini. La presentazione ufficiale, avvenuta oggi alla presenza delle autorità , segna un'importante novità per tutta la comunità , pronta a scoprire un modo più rapido e efficiente di interagire con i servizi pubblici.

Arezzo, 25 giugno 2025 – È attivo da oggi u n nuovo totem per accedere a tutti i servizi della USL che normalmente sono disponibili presso gli sportelli CUP. La postazione è sta ta istallata a Ponticino, in piazza Benvenuto Monnanni, presso la sede degli uffici comunali, dove è presente, un giorno a settimana, anche lo sportello anagrafe e tributi del Comune, e il Punto Prelievi dell'AUSL. La presentazione si è svolta oggi alla presenza del Sindaco Jacopo Tassini, del ViceSindaco Antonio Paoli e della direttrice della zona distretto Valdarno Elena Rebora. I cittadini potranno utilizzare questo strumento per stampare i referti delle analisi, prenotare visite, pagare le varie prestazioni e per molti altri servizi, per i quali fino ad ora dovevano recarsi presso uno sportello CUP.

