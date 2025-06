L’Atalanta e il tesoretto per l’attaccante del Southampton grazie alla cessione di Piccoli e Adopo | trattativa al rush finale Il Cagliari paga l’ingaggio di Sulemana

L’Atalanta si prepara a rafforzare il suo attacco con un’investimento importante, grazie al tesoretto derivato dalle cessioni recenti e alle trattative in corso. La società bergamasca sta definendo l’acquisto di Kamaldeen Sulemana dal Southampton, un affare che si aggira intorno ai 17-18 milioni di euro. Un'operazione strategica, alimentata dai commerci di mercato, che promette di portare nuova linfa alla squadra e di rendere ancora più competitivo il cammino della Dea.

L’Atalanta ha pronto un ‘tesoretto’ per portare a Bergamo l’attaccante ghanese Kamaldeen Sulemana (nella foto). La trattativa con il Southampton sta procedendo, anche se ballano ancora un paio di milioni tra domanda e offerta. Probabilmente l’affare - salvo sorprese che potrebbero portare a un’inattesa fumata nera - si dovrebbe chiudere intorno ai 17-18 milioni. Più o meno la cifra incassata dalla Dea dai riscatti a titolo definitivo operati dal Cagliari per Roberto Piccoli e Michele Adopo per un totale di 16,5 milioni: 12,5 per il centravanti bergamasco e 4 per il mediano francese. Doppia plusvalenza integrale: Piccoli è un prodotto del settore giovanile, Adopo è arrivato due estati fa a parametro zero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta e il tesoretto per l’attaccante del Southampton grazie alla cessione di Piccoli e Adopo: trattativa al rush finale. Il Cagliari “paga“ l’ingaggio di Sulemana

In questa notizia si parla di: atalanta - tesoretto - attaccante - southampton

L’Atalanta e il tesoretto per l’attaccante del Southampton grazie alla cessione di Piccoli e Adopo: trattativa al rush finale. Il Cagliari “paga“ l’ingaggio di Sulemana.

Sulemana Atalanta, nuova offerta nerazzurra per l’attaccante del Southampton. Le cifre dell’affare - Obiettivo chiudere il prima possibile Secondo quanto riportato da CalcioNews24, ci sono delle novità importanti in ottica cal ... calcionews24.com scrive

L’Atalanta spinge per chiudere la trattativa con il Southampton. Sulemana agli ultimi metri: affare fatto a 18 milioni - Accelerata atalantina per Kamaldeen Sulemana, 23enne attaccante del Southampton con cui sono in corso trattative ben avviate. Come scrive msn.com