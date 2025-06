L’assunzione a Poste Italiane slitta perché incinta ma la lavoratrice vince il ricorso

Una storia di determinazione e giustizia che dimostra come i diritti delle lavoratrici siano sempre tutelati. La vicenda di una donna incinta che, dopo un ricorso vinto contro Poste Italiane, ottiene finalmente l'assunzione a tempo indeterminato dalla data prevista, evidenzia l'importanza di lottare per i propri diritti. Una vittoria significativa che rafforza il valore della tutela delle lavoratrici in Italia.

Bologna, 26 giugno 2025 – Prima era stata giudicata temporaneamente inidonea all'assunzione. Poi, quando, dopo un ricorso, era stata riconosciuta l'idoneitĂ al lavoro, le era stata proposta l'assunzione dal mese successivo. E' accaduto a una lavoratrice incinta, che ha vinto la sua battaglia contro Poste Italiane ottenendo l'assunzione a tempo indeterminato dalla data prevista. La donna, assistita dalla Slc-Cgil assieme alla consigliera di ParitĂ della Regione, era stata sottoposta a visita ai fini dell'assunzione da parte di Poste Italiane con un primo certificato di inidoneitĂ temporanea "per il suo stato di gravidanza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’assunzione a Poste Italiane slitta perchĂ© incinta, ma la lavoratrice vince il ricorso

