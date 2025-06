L’assessora Marchesi | Il nuovo Polaresco sarà più attrattivo per i giovani

L’assessora Marchesi annuncia con entusiasmo il rilancio del Polaresco, che nei prossimi mesi si trasformerà in un luogo ancora più attrattivo e innovativo per i giovani. Dopo anni di utilizzo continuo, l’area si prepara a una rinnovata vita grazie a interventi mirati di ristrutturazione, pronti a rispondere alle nuove esigenze e a coinvolgere sempre più i giovani del territorio. Ecco le sue parole...

Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’assessora alle Politiche Giovanili Marzia Marchesi sulla chiusura per i prossimi sei mesi del Polaresco e sulle preoccupazioni dei residenti e dei giovani. “Dopo tanti anni di utilizzo ininterrotto, lo Spazio Polaresco necessita di lavori di riammodernamento e rifunzionalizzazione in grado di renderlo sempre più accogliente e adeguato rispetto alle esigenze e alle aspettative dei giovani che prevalentemente lo frequentano, oltre che alle progettualità che verranno definite in modo coerente sia in riferimento al percorso partecipativo appena concluso, voluto proprio per dare forma al ruolo futuro di Edonè e Polaresco, sia al bando di gestione di prossima realizzazione che di quel processo intende tener conto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’assessora Marchesi: “Il nuovo Polaresco sarà più attrattivo per i giovani”

In questa notizia si parla di: polaresco - assessora - marchesi - giovani

L’assessora Marchesi: “Il nuovo Polaresco sarà più attrattivo per i giovani” - L'assessora Marchesi presenta il nuovo Polaresco come un punto di riferimento sempre più attrattivo per i giovani.

L'assessora alle Politiche Giovanili Marzia Marchesi sulla chiusura per i prossimi sei mesi del Polaresco e sulle preoccupazioni dei residenti e dei giovani Vai su Facebook

L’assessora Marchesi: “Il nuovo Polaresco sarà più attrattivo per i giovani”; Polaresco, da lunedì spazi interni chiusi: riapriranno nei primi mesi del 2026; «Edoné e Polaresco, nei bandi spazio all’imprenditorialità».

L’assessora Marchesi: “Il nuovo Polaresco sarà più attrattivo per i giovani” - Riceviamo e pubblichiamo la replica dell'assessora alle Politiche Giovanili Marzia Marchesi sulla chiusura per i prossimi sei mesi del Polaresco e sulle preoccupazioni dei residenti e dei giovani ... Si legge su bergamonews.it

Polaresco, da lunedì spazi interni chiusi: riapriranno nei primi mesi del 2026 - «Percorso partecipativo per pensare al futuro». Segnala ecodibergamo.it