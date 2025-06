L’asfalto sciolto per il caldo sulla A4 l’allarme in 13 città da bollino rosso | a Firenze emergenza fino al 28 giugno

L’ondata di caldo eccezionale che sta investendo l’Italia sta creando non solo disagi alle persone, ma anche seri problemi alle infrastrutture. Sull’autostrada A4 Torino-Trieste, le alte temperature hanno causato il cedimento dell’asfalto, portando alla chiusura di una corsia e a code interminabili sotto il sole cocente. In 13 città, tra cui Firenze, si registra il bollino rosso: un’emergenza che richiede attenzione e prudenza da parte di tutti.

Il caldo torrido di questi giorni in Italia sta mettendo a dura prova anche le strade, oltre che la resistenza delle persone. Mercoledì pomeriggio sull’autostrada A4 Torino-Trieste l’asfalto ha iniziato a deteriorarsi a causa delle temperature record, rendendo necessaria la chiusura di una corsia di marcia in direzione ovest tra Montebello (Vicenza) e Sommacampagna (Verona), in un tratto già interessato da lavori in corso. Le code sotto il sole per l’asfalto sciolto sulla A4. La situazione si era già complicata in mattinata con un incidente tra due mezzi pesanti nel bresciano che aveva provocato dieci chilometri di coda tra Sommacampagna e Sirmione. 🔗 Leggi su Open.online

