L’Arsenal punta su Mosquera | trattative in corso con il Valencia

L’Arsenal accelera sul mercato per consolidare la propria difesa e punta deciso su Mosquera, giovane talento del Valencia. La società londinese ha avviato i primi contatti con i rivali spagnoli, puntando a portare in Premier un profilo di grande prospettiva. Classe, tecnica e futuro promettente: Mosquera potrebbe diventare il nuovo volto della retroguardia dei Gunners, ma la trattativa è ancora in evoluzione e riserva molti colpi di scena.

L’Arsenal si muove sul mercato con decisione per rinforzare la propria retroguardia e ha messo nel mirino Mosquera, uno degli obiettivi seguiti dall’Inter per migliorare il reparto difensivo. PRIMO APPROCCIO – Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, i Gunners hanno avviato i primi contatti con il Valencia per il giovane difensore centrale, considerato uno dei profili più interessanti della Liga per prospettiva e rendimento. Classe 2004, Mosquera ha disputato una stagione di alto livello con la maglia del Valencia, guadagnandosi la fiducia di Baraja e attirando l’interesse di diversi top club europei. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Arsenal punta su Mosquera: trattative in corso con il Valencia

In questa notizia si parla di: arsenal - mosquera - valencia - punta

Valencia, impegno del presidente Lim col tecnico Corberan: si punta al rinnovo di Mosquera; Il Lipsia punta forte su un difensore che piace alla Juve; Accostato all'Inter, Mosquera fa gola a mezza Europa: ci prova anche il Chelsea.

Valencia, impegno del presidente Lim col tecnico Corberan: si punta al rinnovo di Mosquera - MSN - Il Valencia non ha ancora perso la speranza di rinnovare il contratto del proprio difensore Cristhian Mosquera, che stando alle notizie delle ultime ore è entrato in orbita Inter. Da msn.com

Mosquera Inter, colpo in arrivo? Il Valencia lo lascia partire solo a questa cifra - Mosquera Inter, i nerazzurri studino il colpo di calciomercato, ecco che il Valencia lo lascia partire a questa precisa cifra Il calciomercato dell’Inter punta con forza al reparto difensivo, e tra i ... Scrive informazione.it