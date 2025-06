Largo… ai vecchi | l' estate degli Springboks inizia senza sorprese coi Barbarians

L’estate degli Springboks prende il via senza sorprese contro i Barbarians, con il Sudafrica campione del mondo pronto a sfidare anche Italia e Georgia. Ma attenzione agli azzurri, il ricordo della sconfitta brucia ancora. Intanto, il c.t. Erasmus punta sulla sua esperienza, lasciando a casa i giovani, e si dice che abbia in mente di rimanere al timone fino al 2035. Una stagione tutta da scoprire, tra passato e futuro incerto.

Il Sudafrica campione del mondo sfiderà anche Italia (2 volte) e Georgia: "Occhio agli azzurri, ricordo bene il sentimento della sconfitta". Il c.t. Erasmus lascia a casa le giovani promesse e intanto c'è chi dice che progetta di restare in sella fino al 2035.

