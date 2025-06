L’Argentina è in rivolta a Buenos Aires migliaia di persone scendono in piazza contro l’austerity di Milei

L’Argentina esplode di rabbia sociale: migliaia di cittadini scendono in piazza a Buenos Aires contro le dure misure di austerity di Milei. Dipendenti pubblici e pensionati si uniscono in un corteo vibrante, manifestando il loro dissenso tra strade animate e cori di protesta. La crisi economica si fa sentire forte, mentre la capitale si mobilita per reclamare un futuro più giusto. La tensione cresce, e il paese si prepara a una lunga lotta per i propri diritti.

La rabbia sociale esplode nelle strade della capitale argentina. Diverse migliaia di persone, tra cui dipendenti pubblici e pensionati, sono scese in piazza per protestare contro le drastiche misure economiche varate dal presidente Javier Milei. Il corteo si è snodato nel cuore della città, con epicentro davanti al Ministero della Deregolamentazione dello Stato, per poi unirsi alla storica manifestazione settimanale dei pensionati, che ogni mercoledì si radunano davanti al Parlamento. Le bandiere sindacali, i cartelli contro l’austerità e le grida di protesta hanno scandito una giornata ad alta tensione, simbolo del malcontento crescente verso le politiche ultra-liberiste adottate dall’esecutivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Argentina è in rivolta, a Buenos Aires migliaia di persone scendono in piazza contro l’austerity di Milei

