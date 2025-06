L’Arabia tenta l’assalto a un super top di Serie A! I tifosi tremano per il possibile addio

L’Arabia Saudita si prepara a dare l’assalto a uno dei protagonisti di Serie A, facendo tremare i tifosi per il possibile addio. Il forte interesse per un top player sta scuotendo il calcio italiano, che si trova di fronte a una sfida cruciale: resterà il pupillo dei supporter o cambierà maglia? La scena è pronta a cambiare volto, e il mercato non smette di sorprendere. Resta con noi per scoprire come si svilupperanno gli eventi.

Dall’Arabia Saudita un forte interessamento nei confronti di un top player del campionato italiano: i tifosi rischiano di perdere un pupillo (SerieANews.com) La Saudi Pro League continua a fare razzia nella nostra Serie A. Solamente in questa sessione estiva di calciomercato abbiamo già visto partire Simone Inzaghi e susseguirsi una serie di rumors su calciatori come Theo Hernandez o Victor Osimhen. Questi sono solo alcuni degli esempi di profili che dall’Arabia hanno attenzionato per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - L’Arabia tenta l’assalto a un super top di Serie A! I tifosi tremano per il possibile addio

Osimhen Juventus, l’annuncio di Pedullà fa gasare i tifosi: «Sia con che senza Champions, lui ha scelto i bianconeri! Sull’Arabia…» - Il mercato estivo si infiamma con l'ultimissimo annuncio di Alfredo Pedullà riguardo Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano del Napoli, molto ambito, potrebbe fare rotta verso la Juventus.

Dorval, tra le poche certezze del Bari… e occhio al Napoli! La stagione del Bari ha regalato ben poche gioie e molte delusioni ai tifosi biancorossi. Il nono posto e la conseguente estromissione dai play-off ha scatenato la frustrazione dei tifosi e in queste ore Vai su Facebook

Tentato assalto a tifosi Monza, Questura di Como emette 12 Daspo - La Polizia di Stato di Como ha emesso 12 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi comaschi, ritenuti responsabili di istigazione a violare la legge in ordine pubblico, per la violazione della ... ansa.it scrive

