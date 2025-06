lara gut behrami annuncia il ritiro dopo la stagione 2025 26

Lara Gut-Behrami, icona dello sci alpino svizzero e campionessa in carica del Super-G, ha annunciato il suo imminente ritiro dopo la stagione 2025-26. A 34 anni, la star delle piste ha scelto di concludere la carriera al massimo delle sue forze, con l’Olimpiade Milano-Cortina 2026 come grande teatro finale. Un addio che segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità indelebile nello sci mondiale.

Lara Gut-Behrami ha annunciato il ritiro. La 34enne sciatrice elvetica, campionessa in carica del Super-G femminile di cui detiene la coppa di cristallo, ha confermato che lascerĂ le piste al termine della prossima stagione. Ne ha parlato durante un forum finanziario a Zurigo cui ha partecipato in qualitĂ di ospite d’onore. Il suo ultimo grande evento della carriera sarĂ dunque l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026, dove è una delle favorite assieme a Mikaela Shiffrin dato che Federica Brignone sta ancora recuperando dal suo infortunio. La sciatrice ha comunicato anche che, dopo il ritiro, si trasferirĂ da Udine, dove vive da anni, a Londra per seguire il marito Valon Behrami: l’ex calciatore di Lazio, Napoli e Fiorentina ha infatti accettato l’incarico di direttore sportivo del Watford a partire dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Lettera43.it