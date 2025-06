L’appello di De Luca alla Conferenza Regioni | Serve rinvio delle elezioni regionali

L'appello di De Luca alla Conferenza delle Regioni apre un dibattito cruciale sulla tempistica delle prossime elezioni regionali. Il presidente campano sollecita un "breve rinvio" per tutelare interventi strategici in corso, evidenziando come alcune iniziative di fondamentale importanza siano in fase di completamento e rischino di essere compromesse. La richiesta di De Luca potrebbe segnare un punto di svolta nel calendario politico regionale, coinvolgendo decisori e cittadini in una riflessione sul futuro della Campania.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha scritto al presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, chiedendo di sollecitare un “breve rinvio” delle elezioni regionali del prossimo autunno.  De Luca nella lettera sottolinea che “ci sono interventi di assoluto valore strategico che sono in corso di realizzazione in Campania che stanno concludendo il loro iter amministrativo che rischiano di bloccarsi o di essere ritardati in maniera grave”. Da qui la richiesta “di valutare per ragioni oggettive l’opportunitĂ di sollecitare un breve rinvio della scadenza elettorale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’appello di De Luca alla Conferenza Regioni: “Serve rinvio delle elezioni regionali”

In questa notizia si parla di: luca - conferenza - regioni - rinvio

De Luca a Conferenza Regioni, 'serve breve rinvio elezioni'; Blitz di De Luca alla Conferenza delle Regioni: «Serve breve rinvio delle elezioni»; Elezioni regionali: Vincenzo De Luca chiede «breve rinvio».

Elezioni regionali: Vincenzo De Luca chiede «un breve rinvio» - Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha scritto al presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, chiedendo di sollecitare un «breve rinvio» delle ... msn.com scrive

Vincenzo de luca chiede alla conferenza delle regioni un breve rinvio delle elezioni regionali campane - La Campania, con il presidente Vincenzo De Luca, chiede a Massimiliano Fedriga un rinvio delle elezioni regionali 2025 per completare progetti strategici e garantire stabilità amministrativa. Da gaeta.it