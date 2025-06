L’appello delle startup italiane | L’IA è futuro non burocrazia

Il futuro delle startup italiane passa anche dalla capacità di innovare senza essere soffocati dalla burocrazia. Lunedì 30 giugno 2025, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, si terrà la conferenza “L’IA è futuro, non burocrazia”, un momento fondamentale per presentare l’appello delle startup italiane. Un’iniziativa che mira a promuovere una regolamentazione più snella e abilitante, pronta a liberare il potenziale dell’innovazione nel nostro Paese.

Conferenza stampa – 30 giugno, Sala Stampa della Camera dei deputati Lunedì 30 giugno 2025, dalle ore 16.00 alle 17.00, su iniziativa dell'On. Andrea Volpi, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, si terrà la Conferenza stampa dal titolo "L'IA è futuro, non burocrazia". Nel corso dell'incontro sarà presentato l'appello delle startup italiane per una regolamentazione dell'innovazione più snella e abilitante, capace di liberare il potenziale dell'Intelligenza Artificiale a beneficio della società e dell'economia nazionale. L'evento sarà inoltre l'occasione per discutere dell'entrata in vigore dell'AI Act e dei relativi nuovi obblighi, la cui applicazione è prevista – salvo interventi correttivi – a partire dal mese di agosto.

