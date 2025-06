L' Apocalisse in Carso senza responsabili | l' indagine sugli incendi finita a tarallucci e vino

L’apocalisse in Carso senza responsabili e l’indagine sugli incendi chiusa con un “tarallucci e vino”: un esempio lampante dei limiti delle attuali modalità di gestione delle informazioni giudiziarie. La scarsissima trasparenza e il mancato aggiornamento costante alimentano dubbi e sfiducia nell’opinione pubblica, lasciando spazio a ipotesi e teorie non confermate. È ora di chiedersi se questa opacità non rischi di compromettere la fiducia nei sistemi di giustizia e nella verità stessa.

Uno dei grandi limiti imposti dalle attuali modalità di gestione delle informazioni giudiziarie nei confronti dell'opinione pubblica è quello relativo alla pressoché assente diffusione di aggiornamenti rispetto ai fatti di cronaca. Tra i casi simbolo – tralasciando le vicende di cronaca nera. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

L'Apocalisse in Carso senza responsabili: l'indagine sugli incendi finita a tarallucci e vino.

L'Apocalisse in Carso senza responsabili: l'indagine sugli incendi finita a tarallucci e vino - Il Corpo forestale regionale aveva condotto le indagini e depositato in Procura corposa documentazione, poi atterrata sul tavolo della sostituto procuratore Cristina Bacer. Da triesteprima.it