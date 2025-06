L’antidivo che non ti aspetti | James Franco ‘riscrive’ il copione delle star

Chi avrebbe mai immaginato James Franco, l'antidivo per eccellenza di Hollywood, protagonista di ruoli iconici e regista poliedrico, fare il suo ingresso a Benevento? Al Bct – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, l’attore ha sorpreso tutti con un’entrata inaspettata e un atteggiamento autentico. Un momento imperdibile che ha riscritto il copione delle star, dimostrando che anche i grandi possono sorprendere. La sua presenza ha lasciato il pubblico senza parole...

Tempo di lettura: 2 minuti Chi l’avrebbe mai immaginato? Il cattivo di Spider-Man, il protagonista della serie di culto 22.11.63, il giovane gay di Milk e il regista poliedrico di tante pellicole è arrivato a Benevento. James Franco, star di Hollywood, ha fatto la sua apparizione al Bct – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Un arrivo con oltre mezz’ora di ritardo e un atteggiamento inizialmente un po’ schivo. Al photocall solo qualche scatto veloce con i fotografi e nessuna intervista con la stampa (almeno quella locale, ahimè). Raggiunta Piazza Roma, con il suo look casual – jeans e t-shirt bianchi, giacca di jeans e occhiali da sole scuri – Franco ha cambiato marcia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’antidivo che non ti aspetti: James Franco ‘riscrive’ il copione delle star

