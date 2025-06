Lang più vicino | passi avanti anche per Ndoye si tratta con il Bologna

Nuovi sviluppi nel calciomercato: Lang si avvicina e ci sono passi avanti anche per Ndoye, con il Bologna sempre più vicino a definire gli accordi. Durante una puntata di Calciomercato l’Originale, Gianluca Di Marzio ha svelato le ultime novità, alimentando l’attesa dei tifosi. Resta da capire come evolveranno le trattative e quali sorprese riserveranno i prossimi giorni.

Durante una puntata di Calciomercato l’Originale, è intervenuto Gianluca Di Marzio, noto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lang più vicino: passi avanti anche per Ndoye, si tratta con il Bologna

In questa notizia si parla di: lang - vicino - passi - avanti

Noa Lang, chi è l’esterno d’attacco vicino al Napoli - Noa Lang si avvicina sempre più al Napoli. L’esterno olandese, protagonista con il Psv Eindhoven, è diventato il primo obiettivo dei partenopei per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Translate postPiccoli passi avanti e anticamera dello stallo? Solo il tempo dirà. #Napoli Vai su X

Trattativa a oltranza per Lang, l’olandese è sempre più vicino. Nunez si può fare a 50 milioni; Trattativa a oltranza per Lang, l'olandese è sempre più vicino. Nunez si può fare a 50 milioni; Passi avanti per Lang: avanza la trattativa per l'esterno olandese del PSV.

Lang più vicino: passi avanti anche per Ndoye, si tratta con il Bologna - Lang più vicino: passi avanti anche per Ndoye, si tratta con il Bologna Durante una puntata di Calciomercato l’Originale, è intervenuto Gianluca Di ... Segnala forzazzurri.net

Passi avanti per Lang: avanza la trattativa per l'esterno olandese del PSV - Passi avanti per Lang: avanza la trattativa per l'esterno olandese del PSV Seguito già a gennaio, può arrivare per 25 milioni di euro Il Napoli fa passi avanti per Noa Lang, raggiunto un accordo con i ... Da informazione.it