L’anfibio pop rischia l’estinzione

L’axolotl, affascinante anfibio del Messico centrale, sta rischiando l’estinzione, ma la sua immagine ha recentemente suscitato una domanda sorprendente: è stata creata con l’intelligenza artificiale? La sua apparenza unica e inquietante ha catturato l’attenzione di molti. In un mondo dove la natura incontra la tecnologia, è fondamentale riflettere sulle conseguenze di questa rivoluzione. Ma cosa ci riserva il futuro per questa creatura in bilico tra realismo e fantasia?

Ma è stata creata con l'intelligenza artificiale?" L'aspetto dell'axolotl, un anfibio autoctono del Messico centrale, è tanto curioso da poter suscitare persino questa domanda in chi osserva per la prima .

