Landini sogna la poltrona e blocca gli aumenti salariali Ma la Cisl spinge per i rinnovi

Landini sogna la poltrona e blocca gli aumenti salariali, mentre la Cisl spinge per i rinnovi: qual è davvero il suo ruolo? È giusto chiedersi se il leader della CGIL sia più interessato a scendere in piazza per rivoltare l’Italia o a tutelare i lavoratori. Dopo le recenti mosse, come l’accordo sui contratti pubblici, la domanda resta aperta: a chi realmente si dedica Landini?

Qual è la reale funzione di Landini? Scendere in piazza, per "rivoltare l'Italia come un calzino", o pensare davvero ai lavoratori? Ecco, è opportuno chiederselo dopo aver analizzato le ultime mosse della Cgil: era gennaio quando è arrivata la firma definitiva al contratto nazionale delle Funzioni centrali (i lavoratori statali), che ha portato a un aumento del 7% nella busta paga (corrisponde a circa 170 euro lordi medi al mese), più gli arretrati. Stesso discorso per la sanità pubblica, ma l'accordo è stato raggiunto solo pochi giorni fa, il 18 giugno, con numerosi incontri andati a vuoto, tanto che la Cisl stimava un tempo inferiore di ben sei mesi a cui si aggiungono i tempi tecnici per la sottoscrizione definitiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Landini sogna la poltrona e blocca gli aumenti salariali. Ma la Cisl spinge per i rinnovi

In questa notizia si parla di: landini - sogna - poltrona - blocca

Fallimentare il risultato dei referendum: quorum lontanissimo, affluenza molto più bassa delle attese. ? Emilio Fede avrebbe commentato questa figura della sinistra nel modo che sapete... Schlein, Conte e Landini dovrebbero nascondersi. #referendum Vai su Facebook

Landini sogna la poltrona e blocca gli aumenti salariali. Ma la Cisl spinge per i rinnovi.

Landini sogna la poltrona e blocca gli aumenti salariali. Ma la Cisl spinge per i rinnovi - Scendere in piazza, per "rivoltare l’Italia come un calzino", o pensare davvero ai ... iltempo.it scrive

Sciopero, Salvini avverte Landini: "A chi blocca l'Italia arriveranno multe" - Politica Mercoledì, 15 novembre 2023 Sciopero, Salvini avverte Landini: "A chi blocca l'Italia arriveranno multe" ... Scrive affaritaliani.it