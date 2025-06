Lancia Ypsilon HF un ritorno scoppiettante anche senza sound | come va su strada

La nuova Lancia Ypsilon HF torna in scena con un'energia vibrante, dimostrando che anche senza un sound esplosivo può dominare la strada. A Balocco, il primo assaggio ha lasciato tutti senza fiato: equilibrio impeccabile, guida precisa e rapida. Il ritorno di questo simbolo storico non è un'eresia, ma una rinascita all’insegna di stile e prestazioni sorprendenti.

A Balocco il primo assaggio: la nuova Lancia Ypsilon HF sorprende per equilibrio, precisione e velocità. Il ritorno del simbolo del passato non è un'eresia.

Lancia Ypsilon HF elettrica arriverà in estate: 280 CV e da 0 a 100 kmh in 5,6 secondi - La nuova Ypsilon HF Elettrica arriverà questa estate, con 280 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 56 secondi.

