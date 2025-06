L’analista Politi | accordo positivo Gli Usa resteranno nell’Alleanza

Il vertice Nato di Aja ha acceso i riflettori sulle future alleanze strategiche, con un occhio particolare alle intenzioni degli Stati Uniti. Mentre le dichiarazioni ufficiali rassicurano sulla permanenza nell’alleanza, gli analisti guardano oltre, cercando di interpretare i segnali nascosti. Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation, analizza il risultato: “È da...”, lasciando spazio a una riflessione che invita a valutare con attenzione le dinamiche politiche in evoluzione.

Roma, 26 giugno 2025 – Il periscopio degIi analisti è puntato sul giorno dopo del vertice Nato dell'Aja per capire meglio, al di là delle dichiarazioni ufficiali, che aria tira in Europa e quali saranno gli equilibri dell'immediato futuro. Alessandro Politi è direttore della Nato Defense College Foundation, unico centro di ricerca non governativo riconosciuto dall'Alleanza atlantica. Che cosa pensa della conclusione del vertice? "È da considerare un successo per due motivi. Uno, si è trovato un accordo tra i Paesi membri sulla linea di spesa per la difesa verso il 5% del Pil. Due, Donald Trump ha confermato l'impegno degli Stati Uniti all'interno dell'Alleanza.

