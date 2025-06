L' amico di Alvaro Vitali Claudio di Napoli | È morto per infarto sui gradini di casa stava soffrendo come un cane

L’addio a un’icona del cinema italiano si consuma in modo tragico e improvviso: Claudio di Napoli, amico di lunga data di Alvaro Vitali, svela i dettagli sulla morte dell’attore 75enne, scomparso per infarto sui gradini di casa. Un’immagine struggente di un artista che ha regalato sorrisi e ricordi indimenticabili. La sua perdita lascia un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo e tra i suoi tanti fan.

Il regista di Mafia Capitale e amico storico di Vitali, Claudio di Napoli, ha parlato delle modalità in cui è morto l'attore 75enne L'amico di Alvaro Vitali, il regista Claudio Di Napoli, ha spiegato il modo in cui è morto l'attore che ha impersonato Pierino oltre a tanti altri personaggi.

Alvaro Vitali, il messaggio di Lino Banfi: “Strade diverse ma sempre amico” – Video - Lino Banfi rende omaggio ad Alvaro Vitali, scomparso a 75 anni, con parole piene di affetto e rispetto.

“Voleva tornare a casa, è morto sui gradini di casa, stava soffrendo come un cane” La nostra intervista a Claudio Di Napoli. Il regista e amico di Alvaro Vitali ci racconta gli ultimi , dolorosi giorni, dell'attore scomparso ieri. Vai su Facebook

