L’American dream di Mattia con i Dolphins

C'è anche un ragazzo di Colli al Metauro fra i componenti della squadra di football americano Dolphins di Ancona, che sabato scenderà in campo al Glass Bowl Stadium di Toledo, Ohio (Usa), per disputare la finale del 'Superbowl italiano' contro i 'Guelfi' di Firenze. Si tratta di Mattia Spinaci (in foto), classe '99, avvicinatosi a questo sport circa tre anni fa, iniziando a Pesaro con gli Angels, per poi approdare rapidamente in prima divisione con la squadra del capoluogo regionale. Il suo è un ruolo di grande dedizione e sacrificio: il compito principale è proteggere il quarterback, il regista dell'attacco.