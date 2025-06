Lamborghini faida sul marchio | condannato il cugino Fabio Ecco perché

Una disputa legale che scuote il mondo dell'automobilismo di lusso: Gianmarco Fabio Lamborghini, cugino del celebre fondatore, è stato condannato per violazione dei diritti sul marchio e concorrenza sleale. La battaglia legale, lunga e complessa, rivela le tensioni interne a una delle famiglie più iconiche del settore. Ma cosa ha scatenato questa faida? Scopriamolo insieme, perché in fondo, il rispetto del marchio è un valore che va difeso con forza.

Bologna, 26 giugno 2025 – Gianmarco Fabio Lamborghini, figlio di un fratello di Ferruccio Lamborghini, e la manager della sua società sono stati condannati dal Tribunale civile di Bologna al rispetto di alcune disposizioni, ritenendoli responsabili di violazione dei diritti del marchio e di concorrenza sleale confusoria. Il pregresso della vicenda. A intentare la causa, sei anni fa, è stato Tonino Lamborghini, figlio ed erede ufficiale di Ferruccio, fondatore della Casa del Toro. A quanto risulterebbe Fabio Lamborghini si accreditava in giro per il mondo come erede di Ferruccio promuovendo diverse iniziative e partecipando a vari eventi di alto livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lamborghini, faida sul marchio: condannato il cugino Fabio. Ecco perché

