L’alta tecnologia al MiMo Qui il futuro è già in pista

L’alta tecnologia si prende il centro della scena al MiMo – Milano Monza Motor Show, dove il futuro prende forma tra auto senza pilota e robot umanoidi pronti ad accogliere i visitatori. La Brianza si trasforma in un laboratorio di innovazione, offrendo un’esperienza unica che unisce passione, adrenalina e innovazione. Per tre giorni, il presente e il futuro si incontrano, regalando a tutti un assaggio di ciò che ci attende nel mondo delle vetture e delle tecnologie di domani.

Auto senza pilota in pista, robot umanoidi ad accogliere e assistere i visitatori all’infopoint. La Brianza mette in mostra le meraviglie del futuro. Lo farà da domani a domenica all’Autodromo con la quarta edizione di MiMo-Milano Monza Motor Show, il festival motoristico gratuito che quest’anno unirà alla passione e all’adrenalina automobilistica anche uno sguardo sull’alta tecnologia. Così sarà per tutti i tre giorni, quando scenderanno sul circuito le monoposto della Indy Autonomous Challenge, modelli Dallara AV-23 a guida autonoma e senza conducente. A programmare i software, gli studenti e i ricercatori delle più importanti università e dei maggiori centri di ricerca al mondo, tra cui il Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it