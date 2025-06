L’Alcatraz dei coccodrilli | in Florida una prigione nella palude per ospitare i migranti irregolari da cacciare

politica più controversa e inquietante degli ultimi tempi: una fortezza di cemento e paura, destinata a ospitare migranti irregolari e a rafforzare i confini tra natura selvaggia e repressione umana. La costruzione, chiamata affettuosamente “Alcatraz dei coccodrilli”, rappresenta un inquietante simbolo di come le politiche migratorie possano trasformarsi in scenari da incubo. Il disegno appartiene all’ambito della politica più controversa e inquietante degli ultimi tempi: una fortezza di cemento e paura, destinata a ospitare migranti irregolari e a rafforzare i confini

In Florida è iniziata la costruzione di un carcere circondato da rettili aggressivi e paludi piene di cipressi: uno scenario macabro e scoraggiante per i detenuti che sceglieranno di fuggire, ma anche per chi rischia di imbattersi casualmente nella visione del posto. Il centro di detenzione, che assomiglia a una sorta di “Alcatraz dei coccodrilli”, sta prendendo vita negli acquitrini delle Everglades. Il disegno appartiene all’ambito della politica di espulsione dei migranti senza documenti, voluta fortemente da Donald Trump. Il sito scelto per il nuovo penitenziario è quello di un ex aeroporto in disuso al centro di una folta foresta di mangrovie, imponenti paludi e “fiumi d’erba” che formeranno l’area protetta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Alcatraz dei “coccodrilli”: in Florida una prigione nella palude per ospitare i migranti irregolari da cacciare

In questa notizia si parla di: florida - alcatraz - coccodrilli - prigione

“Ecco Alligator Alcatraz: chi prova a scappare trova solo pitoni e alligatori ad attenderlo”: il nuovo carcere per immigrati in Florida - Immaginate un carcere così impenetrabile che chi tenta la fuga trova solo alligatori e pitoni ad attenderlo: nasce “Alligator Alcatraz”, il nuovo centro di detenzione per migranti in Florida.

Translate postAlligator Alcatraz, la prigione dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli. il progetto ha già ottenuto il sostegno del partito Fascista e Razzista della Florida. Ad opporsi, gli ambientalisti .... per preservare incontaminata la riserva di merdos Vai su X

"Alligator Alcatraz", un centro di detenzione per migranti in mezzo alle paludi Everglades. L'idea è del procuratore generale della Florida James Uthmeier, sostenitore di Donald Trump. "Se qualcuno riuscisse a scappare, non avrebbe nessun posto dove a Vai su Facebook

L'Alcatraz dei coccodrilli: in Florida una prigione nella palude per ospitare i migranti irregolari da cacciare; “Alligator Alcatraz”: un carcere per migranti in Florida in una palude infestata da coccodrilli; Alcatraz Alligator, ecco la prigione dove gli immigrati saranno circondati da 200mila coccodrilli: la proposta.

Alligator Alcatraz, la prigione dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli - L’idea è del procuratore generale della Florida James Uthmeier, sostenitore di Donald Trump. Scrive msn.com

Alcatraz Alligator, ecco la prigione dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli - (LaPresse) Il procuratore generale della Florida James Uthmeier, sostenitore di Donald Trump, ha proposto la creazione di "Alligator Alcatraz", un centro di detenzione per migranti in mezzo alle palud ... Come scrive msn.com