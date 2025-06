L' aiuola con lo spigolo in cemento in mezzo alla strada

L’immagine dell’aiuola con lo spigolo in cemento che si staglia nel cuore della strada sta facendo il giro di Facebook, suscitando preoccupazione tra i residenti. Questa scena, emersa durante i lavori per la nuova pista ciclabile in via Polonio, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione del cantiere. È fondamentale intervenire prontamente per evitare rischi e garantire un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della strada.

Stanno diventando virali su Facebook, generando allarme, le fotografie della situazione che si è creata in via Polonio nell'ambito dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile. Un'aiuola con un angolo di cemento che finisce sulla carreggiata, con conseguenti rischi per la sicurezza.

Via Polonio e lo spigolo invisibile dell'aiuola in mezzo alla strada. Versace: "Chiesto intervento immmediato".

Via Polonio e lo spigolo invisibile dell’aiuola in mezzo alla strada. Versace: “Chiesto intervento immmediato” - Una aiuola troppo ingombrante il cui spigolo di cemento finisce in mezzo alla carreggiata, a pochi centimetri dalla corsia oggi ancora di cantiere. msn.com scrive

