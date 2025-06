Lago di Como ritorna la musica sul palco galleggiante

Il Lago di Como si trasforma ancora una volta in un palcoscenico unico, dove musica e natura si fondono in un’esperienza indimenticabile. Venti spettacoli in sette location, tra cui le nuove aperture di Malgrate, Gravedona ed Uniti e Cernobbio, rafforzano un evento che unisce sei comuni, una comunità montana, la Camera di Commercio e l’Autorità di Bacino. Il successo delle passate edizioni…

Venti spettacoli in 7 location con le new entry di Malgrate, Gravedona ed Uniti (Palazzo Gallio) e Cernobbio. Il palco galleggiante cresce ancora e vede insieme sei comuni, una comunità montana, la Camera di Commercio e l’Autorità di Bacino. Il successo delle passate due edizioni (quella del 2023. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: palco - galleggiante - lago - como

In studio con Viviana Dalla Pria e Lorenzo Canali arrivano i Fatti Scomodi di Marco Guggiari Ascoltaci in podcast:... Vai su Facebook

Lago di Como, ritorna la musica sul palco galleggiante; Il palco galleggiante conquista 7.000 spettatori sul ramo lecchese del Lago di Como; Alessandro Martire e il suo Palco Galleggiante.

Nuova grande stagione per il palco galleggiante del Lago di Como: debutto con concerto tributo a De André - Venti spettacoli in 7 location con le new entry di Malgrate, Gravedona ed Uniti (Palazzo Gallio) e Cernobbio. Come scrive comozero.it

Lago di Como, il palco galleggiante dei record è a Tremezzina: 7mila spettatori in 8 spettacoli. Il programma - ComoZero - Il palco galleggiante del lago di Como è finalmente arrivato ieri a Tremezzina per essere allestito nuovamente e offrire ai turisti due concerti a Ferragosto. Segnala comozero.it