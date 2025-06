Lago Ceresio Traversata aiuta la ricerca

Un’impresa straordinaria che unisce sport, solidarietà e speranza: Neil Gilson, nuotatore britannico, ha attraversato il Lago Ceresio in nove ore, sostenuto da associazioni di nuoto lacustre, per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica su cause vitali come The Brain Charity e Pans Pandas, in memoria del suo figlio. Un gesto di coraggio e generosità che dimostra come lo sport possa fare la differenza nella vita di tanti.

Con nove ore di nuoto, l’atleta britannico Neil Gilson ha portato a termine la traversata a nuoto del Lago Ceresio, partendo da Porlezza sul lato italiano e arrivando ad Agno in Svizzera. L’impresa, supportata dalla Lake Geneva Swimming Association e dalla Lake Lugano Swimming Association, è stata organizzata per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica a favore di The Brain Charity e della causa Pans Pandas, in omaggio del figlio di Gilson e dei bambini affetti da queste condizioni neurologiche rare. È infatti una malattia pediatrica rara, che coinvolge il sistema nervoso centrale e si manifesta improvvisamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lago Ceresio. Traversata aiuta la ricerca

