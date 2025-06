L' agenda rossa di Borsellino cercata in casa di Giovanni Tinebra

L'agenda rossa di Borsellino, simbolo di verità e giustizia, sarebbe stata trovata nella casa di Giovanni Tinebra, dopo essere stata consegnata da Arnaldo La Barbera. Questa scoperta rivela nuovi dettagli su un episodio cruciale della lotta contro la mafia e apre interrogativi sulla sua scomparsa. È un tassello fondamentale per comprendere meglio gli intrecci tra potere e criminalità. Ma cosa nasconde davvero questa agenda?

La famosa agenda rossa del Giudice Palo Borsellino sarebbe stata consegnata dal capo della mobile palermitana, Arnaldo La Barbera all'allora procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Giovanni Tinebra. La data di consegna sarebbe quella del 20 luglio 1992, il giorno dopo la strage di via. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: agenda - rossa - borsellino - giovanni

La sparizione dell’agenda rossa di Borsellino, perquisite tre abitazioni dell’ex procuratore Tinebra - Nel cuore di un’indagine che scuote la Sicilia, la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino rivela retroscena inquietanti.

Translate postPerquisizioni in casa dell'ex procuratore Tinebra. I pm: «Faceva parte di una loggia massonica. Fu lui a ricevere l'agenda rossa di Borsellino» Vai su X

Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, commenta la decisione di inserire un testo del padre fra le tracce per la maturità 2025. Cosa ha scritto Vai su Facebook

L'agenda rossa di Borsellino cercata in casa di Giovanni Tinebra; La Barbera consegnò l'agenda rossa a Tinebra: perquisite le case dei parenti del giudice; Caccia all'agenda rossa di Borsellino: Consegnata a Tinebra. Perquisizioni.

L'agenda rossa di Borsellino cercata in casa di Tinebra - L'agenda rossa di Paolo Borsellino è stata cercata, ma non è stata ritrovata, in tre case dell'ex procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra: due in provincia di Caltanissetta, la terza ad ... Secondo ansa.it

Paolo Borsellino, si cerca l’agenda rossa: perquisizioni in tre case ex procuratore Tinebra - Questa mattina sono scattate le perquisizioni in tre case dell'ex procuratore di Caltanissetta Giovanni ... Segnala msn.com