L' aeroporto di Orio al Serio inaugura il servizio Bgy Executive

L’aeroporto di Orio al Serio apre le porte a un esclusivo servizio di lounge con Bgy Executive, pensato per elevare l’esperienza di chi viaggia in aviazione generale. Situata strategicamente nell’area Nord, questa struttura all’avanguardia offre comfort e privacy a passeggeri ed equipaggi di voli privati. Un nuovo punto di riferimento per l’eccellenza aeroportuale bergamasca, pronto a trasformare ogni volo in un’esperienza di prestigio.

Sacbo, gestore dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), lancia il servizio 'lounge' di accoglienza aeroportuale con il marchio Bgy Executive. La nuova struttura dedicata all' aviazione generale - spiega l'azienda - è situata nell'area Nord dello scalo, in prossimità del varco doganale 2. Lo spazio riservato all'accoglienza di passeggeri ed equipaggi di voli privati si colloca al primo piano e si compone di 2 sale assegnate alle società Italy Fbo (Delta Aerotaxi) e Skyservices, entrambe già presenti in altri aeroporti italiani. "Celebriamo con grande soddisfazione l'apertura di una struttura dedicata esclusivamente ai voli di aviazione generale, con lounge gestite da Italy Fbo e Skyservices", afferma il direttore commerciale Aviation di Sacbo Giacomo Cattaneo.

