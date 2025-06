Ladro in pizzeria scappa con fondo cassa e cinque smartphone

Un episodio che ha lasciato tutti senza fiato: un ladro scappa con il fondo cassa e cinque smartphone, seminando il panico in piena notte nel cuore della città. L'intervento tempestivo della polizia, chiamata da personale di vigilanza, si traduce in un inseguimento mozzafiato e in un mistero ancora tutto da chiarire. La scena si svolge in un attimo tra luci e ombre, lasciando la città con il fiato sospeso...

Intervento della polizia, poco prima delle tre di notte, in una pizzeria di via XII Ottobre, dopo la segnalazione di un ladro all'interno del locale, in pieno centro, da parte di personale di vigilanza. Quando le volanti sono arrivate dentro alla pizzeria non c'era più nessuno; dalla visione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

