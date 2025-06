Ladro in azione presso il self-service di piazza Portanova | si indaga

Un episodio di furto ha scosso il cuore di Piazza Portanova, dove un ladro ha colpito presso il self service H-24. Le immagini registrate dalla videosorveglianza potrebbero presto portare alla sua identificazione e arresto, restituendo serenità alla comunità . La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

Ladri in azione presso il self service h-24 in piazza Portanova. La videosorveglianza ha ripreso il ladro mentre agiva: l'auspicio è che possa essere identificato e arrestato dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

