Ladro di camper arrestato in poche ore

In un'operazione lampo, la Squadra Volante ha smascherato e catturato in poche ore un italiano di 57 anni colpevole del furto di un camper dal valore di circa 70mila franchi svizzeri. L’intervento tempestivo, supportato da analisi delle telecamere e investigazioni mirate, ha portato all’arresto nel cuore della città . Un esempio di come la rapidità e la tecnologia possano fare la differenza nella lotta alla criminalità .

Arrestato un italiano di 57 anni responsabile del furto di un camper del valore di circa 70mila franchi svizzeri, parcheggiato nell’area del centro commerciale Iper-Belforte. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di martedì, quando il proprietario del veicolo ne ha denunciato il furto al numero unico di emergenza 1 1 2. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, all’attività investigativa compiuta in sinergia da Squadra Volante e Squadra Mobile della Questura e ai sistemi di rilevazione targhe, gli agenti hanno ricostruito le fasi del furto e individuato l’autore. Il ladro è arrivato nel parcheggio del centro commerciale a bordo di un altro camper di dubbia provenienza, in compagnia di una donna, e lo ha posteggiato di fianco a quello che poi ha rubato conducendolo nel Comasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladro di camper arrestato in poche ore

