L’accessorio da avere in estate è la borsa di paglia a cuore come quella di Giulia De Lellis

L'estate è alle porte e niente è più irresistibile di un accessorio che unisce stile e romanticismo: la borsa di paglia a cuore, proprio come quella sfoggiata da Giulia De Lellis a Forte dei Marmi. Perfetta per completare un look fresco e allegro, questa borsa è il must-have della stagione. Vuoi scoprire come ottenere il tuo? Continua a leggere e lasciati ispirare dal fascino estivo!

Giulia De Lellis è partita alla volta di Forte dei Marmi e ne ha approfittato per sfoggiare un look estivo tutto da imitare. In quanti hanno notato la sua adorabile borsa di paglia a forma di cuore?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: borsa - paglia - cuore - giulia

L’accessorio da avere in estate è la borsa di paglia a cuore (come quella di Giulia De Lellis); Valeria Paglionico; 7 Borse in Paglia all’Ultimo grido da indossare questa estate.

L’accessorio da avere in estate è la borsa di paglia a cuore (come quella di Giulia De Lellis) - Giulia De Lellis è partita alla volta di Forte dei Marmi e ne ha approfittato per sfoggiare un look estivo tutto da imitare ... Come scrive fanpage.it

7 Borse in Paglia all’Ultimo grido da indossare questa estate - Scopri le borse in paglia più trendy da indossare al mare, in città o dovunque vuoi portare il tuo stile! Scrive stylosophy.it