L’Academy invita 534 nuovi membri nel 2025 | tra loro attori registi produttori e professionisti del cinema da tutto il mondo

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences si prepara ad accogliere nel 2025 un esercito di talenti provenienti da tutto il mondo. Con 534 nuovi membri – tra attori, registi, produttori e professionisti del cinema – si rinnova il legame tra creatività e innovazione, aprendo nuove frontiere per l’industria cinematografica globale. È un momento entusiasmante che promette di arricchire ulteriormente il panorama cinematografico internazionale.

LOS ANGELES, 26 giugno 2025 – L' Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato l'invito a 534 nuovi membri che entreranno a far parte dell'organizzazione nel 2025. Si tratta di artisti, registi, produttori e figure chiave dell'industria cinematografica che si sono distinti per il proprio contributo al mondo del cinema. "Siamo entusiasti di accogliere questa stimata classe di artisti, tecnologi e professionisti all'interno dell'Academy", hanno dichiarato Bill Kramer (CEO) e Janet Yang (presidente). "Con il loro impegno verso la narrazione cinematografica e l'industria del cinema globale, questi talenti straordinari hanno lasciato un segno indelebile nella comunità cinematografica internazionale.

In questa notizia si parla di: academy - membri - registi - produttori

