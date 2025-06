Laboratori urbani musicali artistici inclusivi al Palamartino di Bari

Giovedì 26 giugno, alle 19, il Palamartino di Bari si trasforma in un vivace crocevia di creatività e inclusione con “Laboratori urbani musicali artistici inclusivi”, un evento promosso da ApuliArt in collaborazione con Vita Insieme. Un’occasione unica per esplorare le proprie passioni artistiche e musicali, aperta a tutte e tutti, senza alcuna barriera. Non perdere questa opportunità di sperimentare e condividere momenti di autentica espressione!

