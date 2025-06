L’abisso del dovere Il dramma del bagnino Matteo | il bambino e la colpa

l’ultimo, e il peso delle sue scelte si trasforma in un dolore insopportabile. In un mondo che spesso chiede di essere forte, il dramma di Matteo ci ricorda quanto fragile possa essere l’animo umano sotto la pressione del dovere e della colpa. Una storia che scuote le coscienze e ci invita a riflettere su ciò che si nasconde dietro il sorriso di un eroe quotidiano.

Non è un colpo secco, né uno schianto. È qualcosa che lavora dentro, in silenzio. Prima ti chiude lo stomaco, poi ti toglie il fiato, infine la voce. Ma non subito. Prima ti lascia giorni di agonia in cui continui a sentire quello che gli altri non possono vedere: la tua colpa, anche se non ce l'hai. È così che può morire un uomo come Matteo Formenti, un uomo che ha fatto tutto giusto, fino al momento in cui ha pensato di non aver fatto abbastanza. Lo hanno trovato ai piedi del Monte Orfano, due runner, in un sentiero che porta tra gli alberi e i pensieri. Aveva un sacchetto di plastica sulla testa.