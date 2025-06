La zona del Gros presa di mira dai ladri 20 giorni di furti e segnalazioni | i casi si moltiplicano

La tranquillità dei residenti del Gros è stata sconvolta da una serie di furti che non dà tregua: in soli 20 giorni, segnalazioni e casi si sono moltiplicati, creando un clima di crescente preoccupazione. Le vie della zona sono diventate il bersaglio preferito dai malviventi, alimentando un tam tam sui social e lasciando la comunità in allerta. La sicurezza dei cittadini è a rischio, e ora più che mai è necessario agire con decisione per ripristinare la serenità perduta.

“Per la seconda volta in una settimana sono tornati i ladri”. E’ una delle tante segnalazioni che in questi giorni stanno occupando le pagine social riminesi. Su Facebook è un continuo tam tam. In particolare la zona a essere presa maggiormente di mira è quella del Gros, soprattutto le vie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: zona - gros - presa - mira

Trovato il corpo E’ stato recuperato il corpo senza vita del 26enne albanese rimasto ferito nella sparatoria di Foria di Centola. E’ stato il 60enne proprietario dell’abitazione presa di mira dai tre ladri, ad ammettere di aver ucciso e sepolto il 26enne. Vai su Facebook

La zona del Gros presa di mira dai ladri, 20 giorni di furti e segnalazioni: i casi si moltiplicano.

Friuli: furto nella zona commerciale di Manzano, presa di mira una sala slot - Per la seconda volta nel giro di poche settimane, una sala slot è finita nel mirino dei ladri. Da pressgiochi.it

Ladri a Campobasso tra Vazzieri e Ferrazzano: la zona è presa di mira - RaiNews - Gli ultimi colpi sono stati messi a segno a partire dal tardo pomeriggio di ieri, in abitazioni tra Ferrazzano e Vazzieri. Lo riporta rainews.it