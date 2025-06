La Zibido che vorrei. I cittadini votano il verde.

A Zibido, la partecipazione cittadina è diventata il cuore pulsante delle decisioni comunali. Con ben 434 residenti che hanno votato sulla piattaforma digitale, i cittadini sono protagonisti attivi nella scelta di progetti per il futuro della città. Dal 2021, questa iniziativa promuove il dialogo e rafforza le politiche di inclusione e sostenibilità, dimostrando che il cambiamento parte dalla partecipazione concreta di tutti. È così che si costruisce una comunità più forte e coesa.

A Zibido i cittadini partecipano realmente alla realizzazione di progetti per la città. Ben 434 residenti hanno votato sulla piattaforma comunale per scegliere tre progetti, per ogni sezione, individuati da un'apposita commissione tra quelli presentati da cittadini e associazioni per l'edizione 2025 del Bilancio partecipativo. Un progetto avviato per la prima volta nel 2021 che si propone di favorire il dialogo, ma soprattutto le politiche di cittadinanza attiva. Anche per quest'anno l'amministrazione comunale ha deciso di destinare 30 mila euro. "Crediamo sia uno strumento per fare comunità - ha dichiarato la sindaca Sonia Belloli (nella foto) - per coinvolgere direttamente la cittadinanza nelle decisioni, chiedendo un'assunzione di responsabilità, sia nella fase di proposta sia in quella di scelta.