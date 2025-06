La zampata di ’Pluto’ | Questo caldo fa paura | rischi per anziani e piante

Il caldo estivo si fa sentire con forza, mettendo a rischio anziani e piante. Con temperature che sfiorano i 37 gradi, le preoccupazioni aumentano: rischi di colpi di calore, secchezza e stress per la flora. Roberto Nanni, meteorologo Ampro, avverte: “Si sta profilando un quadro che potrebbe portare a nuove ondate di caldo estremo, con conseguenze che non possiamo sottovalutare.” È il momento di prepararsi e agire in anticipo.

Il caldo fa già paura. Con l’estate appena iniziata, le temperature registrate in questi giorni, che nel nostro territorio stanno toccando punte anche di 37 gradi, lasciano presagire a nuovi record tutt’altro che benauguranti che potrebbero registrarsi sulle colonnine di mercurio. Lo conferma Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro, alle prese con riscontri che lasciano poco spazio ai dubbi. "Si sta profilando un quadro che potrebbe portare negli ultimi giorni di giugno l’individuazione dello ‘zero termico’ a quota 5.000 metri, un dato assolutamente inedito per questo periodo e che deve far riflettere su ciò che potrebbe aspettarci a luglio e agosto, quando l’estate entrerà nel vivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La zampata di ’Pluto’: "Questo caldo fa paura: rischi per anziani e piante"

In questa notizia si parla di: caldo - paura - zampata - pluto

Il gel anti sfregamento è il segreto beauty per affrontare l’estate e il caldo senza paura. Ed è in offerta - Se l’estate porta con sé il fastidio delle irritazioni da sfregamento, il gel anti sfregamento 232 è il vostro alleato segreto.

Meteo, arriva l'Anticiclone Pluto: caldo africano ma anche forti temporali. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, arriva l'Anticiclone Pluto: caldo africano ma anche forti temporali. Lo riporta tg24.sky.it

Caldo e siccità: il connubio meteo che fa paura - MSN - Il caldo secco, tipico delle ondate africane, è spesso più tollerabile, ma quando interviene anche l’afa, il corpo umano va in sofferenza, specialmente durante le ore notturne. Lo riporta msn.com