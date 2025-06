La Xylella nel cuore della Puglia | A rischio il 56% dell?olio italiano

La xylella in Puglia scuote il cuore dell'olio italiano, mettendo a rischio oltre il 56% della produzione nazionale. I recenti ritrovamenti di ulivi infetti a Bisceglie sollevano una domanda urgente: potrà questa affascinante regione mantenere il suo ruolo da protagonista? La sfida è grande, ma la risposta dipende dalla capacità di preservare e innovare un patrimonio secolare. La lotta contro questa minaccia è ormai aperta, e il futuro dell’olivicoltura pugliese è in gioco.

Xylella, via al piano da 27 milioni per la rinascita degli ulivi in Puglia - È stato approvato un piano da 27 milioni di euro per la rinascita degli ulivi in Puglia colpiti dalla Xylella fastidiosa.

#Xylella, Sicolo (Cia): "Si sta giocando col fuoco, a rischio Bari, Bat e nord Puglia"

Xylella, Sicolo (Cia): "Si sta giocando col fuoco, a rischio Bari, Bat e nord Puglia" - Il problema è che il batterio continua a viaggiare e punta deciso verso il Nord della Puglia: se non si riuscirà a fermarlo sarà un disastro.