La WWE conferma Night of Champions a Riyadh Mark Henry | In Arabia Saudita la WWE è al sicuro

La WWE conferma con decisione lo svolgimento di Night of Champions a Riyadh, nonostante le tensioni geopolitiche e le restrizioni aeree. La priorità rimane la sicurezza dei talenti e dei fan, che viaggeranno separatamente per garantire un evento di successo. In un contesto complesso, l’azienda sottolinea come questo appuntamento sia troppo importante per essere rinviato. Alfred Konuwa ha recentemente fornito aggiornamenti sul piano, evidenziando l’impegno della WWE nel mantenere questa manifestazione imperdibile.

La WWE ha deciso di andare avanti con Night of Champions  a Riyadh, in Arabia Saudita, nonostante la fragile tregua tra Iran e Israele e le restrizioni allo spazio aereo causate dal recente conflitto. A causa dei disagi nei trasporti, i talenti WWE stanno viaggiando separatamente per garantire l'arrivo in sicurezza, ma la compagnia ha ribadito che l'evento è troppo importante per essere spostato. In un aggiornamento, Alfred Konuwa ha parlato con il WWE Hall of Famer Mark Henry, che non si è trattenuto nel difendere la decisione della WWE di mantenere l'evento in Arabia Saudita. Mark Henry difende la WWE: "L'Arabia Saudita non è il problema".

