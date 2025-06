La vita indipendente è realtà con le nuove case della Fondazione Down Fvg

La vita indipendente prende forma con le nuove case della Fondazione Down FVG, un passo fondamentale verso l’autonomia e l’inclusione. Manuel, Stefano, Loris e Tiberio sono i protagonisti di questa avventura, pronti a vivere ogni giorno con entusiasmo e autonomia. Il progetto, svelato il 25 giugno, rappresenta un esempio concreto di come la solidarietà possa trasformare sogni in realtà, aprendo nuove strade verso un futuro più inclusivo e ricco di possibilità.

Manuel Pavan; Stefano Pilot; Loris Mongiat; e Tiberio Pivetta. Sono i quattro coinquilini che dal mese di maggio occupano questa nuova casa costruita su misura per loro. La Fondazione Down Friuli Venezia Giulia ha svelato nella giornata del 25 giugno due nuovi appartamenti destinati al progetto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: fondazione - down - vita - indipendente

Translate postPresentato a Pordenone un appartamento per la vita indipendente, grazie alla collaborazione tra Fondazione Down FVG e istituzioni. @Riccardi_FVG "Grande soddisfazione vedere queste persone conquistare autonomia: un passo importante a Vai su X

Nel pomeriggio di oggi, 25 giugno, la Fondazione Down Friuli Venezia Giulia inaugurerà a Pordenone due nuovi appartamenti destinati a progetti di vita indipendente per persone con disabilità intellettiva, dando quindi sostanza ad un ulteriore tassello del sist Vai su Facebook

