La vicepresidente dell’Empoli Rebecca Corsi commenta la sconfitta dell’Under 16 nella finale scudetto Abbiamo perso ma sono fiera del lavoro fatto

La vicepresidente dell’Empoli, Rebecca Corsi, esprime con orgoglio e sincerità il suo pensiero sulla finale scudetto degli Under 16, un'occasione che, pur avendo portato una sconfitta amara, ha rafforzato il senso di squadra e determinazione. "Anche quest’anno ci troviamo con l’amaro in bocca, ma allo stesso tempo rimane la consapevolezza per quanto fatto: si può perdere, ma non si smette mai di credere e di lavorare per il domani," afferma Corsi, sottolineando che la vera vittoria è nel percorso e nell'impegno condiviso.

Anche Rebecca Corsi, amministratore delegato e vicepresidente dell’ Empoli Calcio, ci ha tenuto a commentare in prima persona la finale scudetto persa dagli azzurrini Under 16, una sconfitta amara, ma che ha lasciato grande orgoglio nella società empolese, che ringrazia tutti. Nella nota dedicata loro, Rebecca Corsi scrive: "Anche quest’anno ci troviamo con l’amaro in bocca, ma allo stesso tempo rimane la consapevolezza per quanto fatto: si può dire che abbiamo perso un’altra finale, ma preferisco pensare che ne abbiamo raggiunta un’altra a livello giovanile, a testimonianza del grandissimo lavoro che portiamo avanti giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La vicepresidente dell’Empoli, Rebecca Corsi, commenta la sconfitta dell’Under 16 nella finale scudetto. "Abbiamo perso, ma sono fiera del lavoro fatto»

In questa notizia si parla di: rebecca - corsi - finale - vicepresidente

La vicepresidente dell’Empoli, Rebecca Corsi, commenta la sconfitta dell’Under 16 nella finale scudetto. Abbiamo perso, ma sono fiera del lavoro fatto»; Rebecca Corsi: Mio padre mi rimproverava, ora l'ho educato. In Lega non mi guardano diversamente; La Vice Presidente e AD azzurra Rebecca Corsi “Un grande 2024, l’obiettivo è dare un futuro solido all’Empoli”.

Che 2024 è stato per l'Empoli? Rebecca Corsi: "È stato un grande anno. Peccato il finale" - TUTTOmercatoWEB.com - A riavvolgere il nastro di questo 2024 è direttamente la vicepresidente e amministratore delegato del club azzurro, Rebecca Corsi. Lo riporta tuttomercatoweb.com

L’Empoli apre la porta a nuovi soci, Rebecca Corsi: «L’obiettivo è dare un futuro solido al club» - MSN - Si tratta dell’Empoli e ad annunciarlo è stata la vicepresidente e amministratore delegato Rebecca Corsi. Secondo msn.com