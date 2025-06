La vera subalternità è restare dipendenti dagli americani

La subalternità degli europei agli Stati Uniti si conferma come una realtà ormai consolidata, con alleanze che spesso sembrano più strategia di manipolazione che vera collaborazione. Al vertice Nato, l’elogio a Trump ha mostrato quanto siano ancora dipendenti dagli USA, mentre Netanyahu ha saputo sfruttare la situazione a suo vantaggio. È una dinamica che mette in discussione l’autonomia europea e il futuro di un’Europa davvero sovrana.

Il vertice Nato si è concluso come la guerra in Iran, con sperticati elogi a Donald Trump da parte di alleati convinti di riuscire così a manipolarlo e tenerselo buono. Con la differenza che Benjamin Netanyahu è davvero riuscito a fargli fare quel che voleva, cioè intervenire nel conflitto al fianco di Israele, mentre gli europei hanno fatto quel che voleva Trump, impegnandosi ad aumentare la spesa militare fino al 5 per cento del Pil. Ma è una differenza più sottile di quanto potrebbe sembrare a prima vista, specialmente se fosse confermato che alla fine i bombardamenti americani avrebbero ritardato di appena qualche mese la capacità nucleare iraniana (come sostenuto in un rapporto dei servizi rivelato dalla Cnn e smentito dalla Casa Bianca) e che gli impegni presi dai Paesi europei, Italia compresa, non sarebbero poi così stringenti come appaiono sulla carta.