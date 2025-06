La vera storia di Gian Paolo Osio l' amante della Monaca di Monza | uno spettacolo ai Musei Civici

Scopri la verità nascosta dietro il mito di Gian Paolo Osio, l’affascinante figura che ha ispirato leggende e storie d’amore proibite. Alto, bruno e misterioso, il suo volto prende vita in una conferenza coinvolgente presso i Musei Civici di Monza, tra letture sceniche e musica dal vivo. Un’occasione unica per avvicinarsi a un’epoca affascinante e svelare i segreti di un’amore intricato e appassionato. Non mancare!

Monza, 26 giugno 2025 – Alto, bruno, affascinante e sfuggente. Non è un ritratto da romanzo, ma quello reale, e documentato, di Gian Paolo Osio, l’uomo che conquistò Suor Virginia Maria, al secolo Marianna de Leyva, nota ai più come la Monaca di Monza. A lui, figura controversa e carismatica, è dedicata la conferenza storica con letture sceniche e musica dal vivo “La vera storia di Gian Paolo Osio, l’amante della Monaca di Monza”, oggi alle 18 nel suggestivo chiostro dei Musei Civici di Monza. Ingresso gratuito con prenotazione online, già in numeri da tutto esaurito. Un evento firmato da La Casa della Poesia di Monza, con testi originali dello storico e ricercatore Ettore Radice, che introdurrà lo spettacolo offrendo uno sguardo puntuale e documentato sull'uomo che Manzoni trasformò nel suo oscuro Egidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La vera storia di Gian Paolo Osio, l'amante della Monaca di Monza: uno spettacolo ai Musei Civici

Giovedì 26 giugno ore 18 Chiostro Musei Civici- Casa degli Umiliati Monza si chiude la prima parte della rassegna MIRABELLO CULTURA con "La vera storia di Gian Paolo Osio, l'amante della Monaca di Monza" La vita, la famiglia, le vicende e i misfatti di

