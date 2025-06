La Ue si sveglia e difende i passeggeri | Bagagli a mano gratis sugli aerei Rivolta delle compagnie low cost

La Ue si prepara a rivoluzionare i diritti dei passeggeri, proteggendo di più chi viaggia con bagagli a mano e offrendo servizi migliorati sui voli. Con nuove norme che includono trasporto gratuito di piccoli oggetti e un modulo di rimborso comune, la Commissione Trasporti del Parlamento Europeo mira a colmare le lacune del settore. Un passo deciso verso viaggi più equi e sicuri per tutti, perché i passeggeri meritano rispetto e attenzione.

Trasporto gratuito a bordo di piccoli bagagli a mano e di oggetti personali, una migliore protezione per i viaggi multimodali, gratuità della scelta del seggiolino per bambini e modulo di rimborso comune. Sono alcune delle modifiche alle norme Ue sui diritti dei passeggeri, proposte dalla commissione Trasporti del parlamento europeo. Con 38 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni, il pacchetto di misure punta a ”colmare le lacune nell’applicazione e garantire che i passeggeri siano maggiormente consapevoli dei propri diritti in caso di interruzioni del viaggio”, si legge sul sito della commissione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Ue si sveglia e difende i passeggeri: “Bagagli a mano gratis sugli aerei”. Rivolta delle compagnie “low cost”

In questa notizia si parla di: passeggeri - bagagli - mano - sveglia

Assistenza passeggeri e gestione dei bagagli - SWISSPORT si distingue nel settore aeroportuale offrendo servizi di assistenza passeggeri e gestione dei bagagli.

Translate postLa Ue si sveglia e difende i passeggeri: “Bagagli a mano gratis sugli aerei”. Rivolta della compagnie “low cost” Vai su X

OCCHIO AL BAGAGLIO Abbandonati in autostrada da Flixbus, derubati dei bagagli, lasciati comunque senza informazioni: a Mi Manda Rai Tre torniamo su un tema molto sentito dal nostro pubblico, quello dei viaggi low cost in pullman, che non sempre ti port Vai su Facebook

La Ue si sveglia e difende i passeggeri: Bagagli a mano gratis sugli aerei. Rivolta della compagnie low cost; Dai bagagli al check in, su Ryanair cambia tutto. Come evitare multe salate da maggio 2025; Ryanair, nuove tariffe per i bagagli a mano: ira dei passeggeri. Ecco cosa cambia.

Bagaglio a mano incluso nel biglietto aereo, la stretta Ue: rischio rincari - "La nostra posizione sulla proposta del Parlamento europeo a favore dell’inclusione obbligatoria del bagaglio a mano nella tariffa base dei voli aerei è chiara: il rischio è che si determino costi più ... Scrive msn.com

Bagagli a mano gratis. Le low cost: pronti ad alzare i prezzi - Il bagaglio a mano in volo deve essere incluso nel prezzo del biglietto: Il Parlamento europeo alza la voce contro alcune pratiche delle compagnie aeree low cost e in commissione Trasporti approva un ... Segnala ilsole24ore.com